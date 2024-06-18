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05:31, 18 июня 2024Россия

Цивилева назвала количество военных из зоны СВО с диагностированным ПТСР

Цивилева: у 20% военных, которые возвращаются из зоны СВО, диагностируют ПТСР
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

У 20 процентов военных, которые возвращаются из зоны специальной военной операции (СВО), диагностируют посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), рассказала заместитель министра обороны Анна Цивилева в интервью «Ведомостям».

«Такой диагноз требует серьезной, длительной работы психиатра и медицинского психолога при медикаментозной поддержке. Но, конечно, психологическая поддержка нужна всем, кто возвращается из зоны СВО... Важно принять ребят, выслушать, дать возможность увидеть свое будущее, уверенность в завтрашнем дне», — сказала она.

Цивилева добавила, что военные, которые возвращаются из зоны СВО, должны понимать, что они важны для государства и общества. Замминистра обороны назвала их «нашей элитой» и кадровым потенциалом страны.

17 июня стало известно о назначении Цивилевой на должность заместителя министра обороны России. Она рассказала, что в должности займется социальным и жилищным обеспечением военнослужащих и будет курировать взаимодействие ведомства с фондом «Защитники Отечества».

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      Сергей Грехов
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