Участник шоу на ТНТ рассказал о чате скуфов

Юморист Бардашев заявил, что состоит в мужском чате скуфов

Участник команды КВН «Наполеон Динамит», финалист шоу «Comedy Баттл» Александр Бардашев (настоящая фамилия — Шабанов) рассказал о чате скуфов, в котором он состоит. Подробности он раскрыл в выпуске шоу «Гуд Морнинг», доступном на YouTube.

Бардашев рассказал, что после этого из мероприятий они со знакомыми создали мужской чат, который он назвал чатом скуфов. В нем участники присылают друг другу виртуальные открытки на различные праздники, делятся новостями о необычном поведении президента США Джо Байдена, а также обмениваются сообщениями, начинающимися со слова «мужики».

«"Мужики, я сейчас еду в Когалым, уголь взять кому?", "Как девчонок с 8 Марта поздравлять будем?", "Мужики, как выгляжу?" И такой весь в черном. "Мужики, желаю вам так же хорошо провести день, как Олимпиаду-2014"», — перечислили в программе примеры сообщений из чата.

Бардашев также рассказал, что участники чата задумывались о том, чтобы сделать его публичным. Но из-за того, что в этом случае посты в нем нужно было бы писать регулярно, они отказались от этой идеи.

Ранее блогер Илья Мэддисон назвал причины строить отношения со скуфами. По его словам, такие мужчины обеспечены жильем и машиной, а также стремятся сохранять семью.