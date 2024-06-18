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16:47, 18 июня 2024Интернет и СМИ

Установленные в российских городах «порталы» объединили 19 миллионов человек

«VK Порталы» объединили 19 миллионов человек

Фото: пресс-служба «ВКонтакте»

«VK Порталы», установленные в нескольких крупных российских городах ко Дню России, объединили 19 миллионов человек, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе «ВКонтакте». Мультимедийные инсталляции работали во Владивостоке, Грозном, Казани, Красноярске, Москве, Перми, Санкт-Петербурге, Саратове и Тюмени.

В каждом городе местные организации проводили у инсталляций активности для жителей. Например, в Тюмени около «VK Портала» прошел музыкальный фестиваль «Музсходка», в Перми и Красноярске — мероприятия, приуроченные ко Дню города, а в Санкт-Петербурге — k-pop-флешмоб и научный стендап.

Объединить все города-участники смогла инсталляция, установленная на международной выставке-форуме «Россия»: здесь прошли лекции и квизы, а популярные блогеры и артисты сняли клипы и провели активности для гостей. Тогда же «портал» на ВДНХ объединил все города в одном многочасовом звонке.

«VK Порталы» работали с 10 по 18 июня. Чтобы пообщаться с жителем другого города, россиянам достаточно было подойти к экрану и поприветствовать собеседника.

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      Анастасия Алимпиева
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