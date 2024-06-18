В Казахстане оценили опыт нахождения в составе СССР и Российской империи

Депутат Абиль: СССР и РИ оказывали модернизирующее воздействие на Казахстан

Влияние Российской империи (РИ) и СССР на Казахстан не было целиком негативным, говорить о нем в таком ключе было бы несерьезно. Об этом депутат мажилиса (нижней палаты парламента республики), ученый-историк Еркин Абиль заявил на конференции историков Содружества Независимых Государств (СНГ) в Москве, пишет ТАСС.

По его мнению, СССР и Российская империя оказывали на входившие в них национальные образования модернизирующее воздействие. В качестве примера он привел влияние на казахское общество переводов классической русской литературы, сделанных поэтом и просветителем Абаем Кунанбаевым.

«Это влияние было огромным, и во многом миропонимание, самоощущение, самоидентификация казахов сформировались под влиянием поэзии Абая, который переводил Пушкина, Лермонтова на казахский язык», — пояснил Абиль.

В апреле президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что считает глупостью нагнетание истерии вокруг русского языка и борьбу с ним в некоторых государствах.