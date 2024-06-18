Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:05, 18 июня 2024Бывший СССР

В Молдавии заявили об одобрении США кандидатуры замешанного в скандале главы генштаба

Экс-премьер Молдавии заявил, что назначение Горгана в Генштаб одобрили США
Игорь Горган

Игорь Горган. Фото: U.S. Army / Wikimedia

Кандидатура бывшего начальника генерального штаба обороны Молдавии Игоря Горгана, замешанного в скандале о якобы связях с Россией, была одобрена американским посольством. Об этом заявил бывший премьер страны Владимир Филат, его слова передает ТАСС.

«Назначение Горгана на эту должность не могло бы состояться без одобрения наших западных партнеров по развитию. (...) А именно его кандидатура получила прямую поддержку посольства США, учитывая, что он обучался в этой стране», — заявил Филат.

Горган был обвинен в том, что он якобы передавал данные разведке России о визитах представителей Минобороны Украины, закупавших военную технику и снаряды для ВСУ. Президент страны Майя Санду лишила его всех государственных наград, а прокуратура завела уголовное дело.

По его словам, Горган имел положительные рекомендации от органов правопорядка Молдавии, а происходящее на данный момент можно расценивать как публичную расправу.

Ранее президент Молдавии Майя Санду утвердила поправки в статью Уголовного кодекса о государственной измене. К госизмене приравнены переход на сторону врага во время войны, шпионаж, разглашение государственной тайны и оказание помощи в проведении враждебных действий против безопасности государства.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Выжил один из захвативших СИЗО в Ростове-на-Дону преступников

      В Telegram появился сервис для знакомств

      В офисе Зеленского допустили отставку главкома ВСУ

      В МИД назвали условие для желающих вступить в БРИКС стран

      Продюсер оценил востребованность поддержавших Украину артистов за границей

      Россиян предупредили об опасности домашних консервов и закруток

      Россиянин метнул топор и открыл стрельбу по пытавшимся потушить его дом пожарным

      Раскрыто количество французских истребителей Mirage для передачи Украине

      Полковник допустил подготовку ВСУ контрудара в Харьковской области

      На дне Ладожского озера нашли столетнее судно с изображением Левиафана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше