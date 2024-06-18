В Молдавии заявили об одобрении США кандидатуры замешанного в скандале главы генштаба

Экс-премьер Молдавии заявил, что назначение Горгана в Генштаб одобрили США

Кандидатура бывшего начальника генерального штаба обороны Молдавии Игоря Горгана, замешанного в скандале о якобы связях с Россией, была одобрена американским посольством. Об этом заявил бывший премьер страны Владимир Филат, его слова передает ТАСС.

«Назначение Горгана на эту должность не могло бы состояться без одобрения наших западных партнеров по развитию. (...) А именно его кандидатура получила прямую поддержку посольства США, учитывая, что он обучался в этой стране», — заявил Филат.

Горган был обвинен в том, что он якобы передавал данные разведке России о визитах представителей Минобороны Украины, закупавших военную технику и снаряды для ВСУ. Президент страны Майя Санду лишила его всех государственных наград, а прокуратура завела уголовное дело.

По его словам, Горган имел положительные рекомендации от органов правопорядка Молдавии, а происходящее на данный момент можно расценивать как публичную расправу.

Ранее президент Молдавии Майя Санду утвердила поправки в статью Уголовного кодекса о государственной измене. К госизмене приравнены переход на сторону врага во время войны, шпионаж, разглашение государственной тайны и оказание помощи в проведении враждебных действий против безопасности государства.