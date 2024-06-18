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16:44, 18 июня 2024Мир

В одной столице Европы стали запасать воду и электрогенераторы в бункерах

wPolityce: Варшава запасает воду и электрогенераторы в бункерах

Фото: Maximumm / Shutterstock / Fotodom

Власти Варшавы начали готовить запасы воды и электрогенераторов в бункерах и убежищах, сообщил мэр города Рафал Тшасковский. Его цитирует польский портал wPolityce.

«Мы готовим запасы воды, готовим склады для того, чтобы там складировать дополнительное оборудование, например, генераторы. Мы должны быть готовы на ситуации любого рода», — сказал глава городской администрации.

По словам Тшасковского, в убежищах, включая переоборудованные подземные парковки и метро, смогут укрыться до 3 миллионов человек при нынешнем населении Варшавы в 1,8 миллиона горожан.

Ранее стало известно, что правительство Польши выделит 117 миллионов злотых (27 миллионов евро) на строительство бомбоубежищ в Варшаве.

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      Глеб Бажуткин
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