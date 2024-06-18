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17:26, 18 июня 2024Бывший СССР

В офисе Зеленского допустили отставку главкома ВСУ

«Страна.ua»: в офисе Зеленского допускают отставку главкома ВСУ Сырского

Фото: Ukrainian Presidential / Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В офисе президента Украины Владимира Зеленского допускают отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом со ссылкой на источник в офисе главы республики сообщает украинское издание «Страна.ua».

По мнению собеседника СМИ, «над Сырским сгущаются тучи» и его могут отправить в отставку, если в ближайшие месяцы ситуация на фронте для ВСУ не стабилизируется. «Это общая стратегия власти — делать военное командование крайними за неудачи на фронте. А победы, если они будут, зациклить на Зеленском», — пояснил источник.

Он также отметил, что в качестве сменщиков Сырского на посту главкома ВСУ обсуждаются кандидатуры его заместителя Евгения Мойсюка, руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и главы Госпогранслужбы республики Сергея Дейнеко.

Ранее о планах Зеленского отправить Сырского в отставку сообщал бывший депутат Верховной Рады Игорь Лапин. При этом он указал на то, что попытки главкома «ухаживать» за президентом оказались провальными.

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      Алевтина Запольская
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