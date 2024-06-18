Во Франции раскрыли план НАТО по Украине

Политик Филиппо: НАТО спешит вооружить Украину до победы Трампа на выборах в США

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал текущую ситуацию на Украине. Об этом он высказался в социальной сети X.

В публикации Филиппо предположил, почему НАТО активно помогает Украине, финансируя ее на «десятки миллиардов». По его мнению, альянс спешит вооружить страну до победы экс-президента США Дональда Трампа на выборах главы государства в ноябре.

К посту политик прикрепил видео выступления Трампа перед своими сторонниками, во время которого он назвал президента Украины Владимира Зеленского «величайшим торговцем».

«Потому что Трамп только что подтвердил свое несогласие с этим конфликтом и осудил Зеленского! Он прав! Давайте прекратим этот цирк, перестанем платить и вооружать! Мир скорее!» — заключил парламентарий.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров допустил переговоры по конфликту с Россией при переизбрании Трапа. «Если будет избран Дональд Трамп, переговоры по Украине возможны, поскольку он придерживается позиции, заключающейся в возвращении к внутренним проблемам», — объяснил он.