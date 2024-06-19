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17:43, 19 июня 2024Ценности

11-летняя дочь Ким Кардашьян показала естественную внешность матери

Фото: @Kim and North

Дочь американской телезвезды Ким Кардашьян Норт Уэст показала естественную внешность матери. Соответствующая публикация появилась на их совместной странице в TikTok.

11-летняя девочка поделилась видео, на котором она предстала в черной футболке и специальной шапочке для сна. При этом она запечатлела родительницу в бежевом халате.

На размещенных кадрах видно, что на лице Кардашьян отсутствует макияж, а сам ролик не обработан фильтрами. Кроме того, можно заметить, что бизнесвумен наклеила на кожу пластыри в виде звезд, которые предназначены для лечения прыщей.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян повторила образ своей дочери. Тогда телезвезда опубликовала снимки, на которых предстала в облегающем боди и объемных меховых штанах желтого цвета. Уточнялось, что в таком наряде недавно снималась Норт.

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      Мария Винар
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