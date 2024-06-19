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13:36, 19 июня 2024Россия

18-летний контрактник погиб на СВО за день до отпуска

18-летний контрактник Надеин из Перми погиб в зоне СВО за день до отпуска
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

18-летний контрактник из Перми Геогрий Надеин из Перми погиб в зоне специальной военной операции (СВО) за день до отпуска. Об этом сообщается на странице Пермского филиала Волжского государственного университета водного транспорта (ПФ ВГУВТ) во «ВКонтакте».

В учебном заведении рассказали, что курсант Надеин последовал примеру отчима, который также ранее заключил контракт с министерством обороны. Администрация ВГУВТ сообщила, что Надеин погиб как герой, однако не уточнила обстоятельства гибели курсанта.

«Георгий погиб как герой, за день до своего отпуска, который так ждали его мама и младшая сестра. Он отдал свою жизнь, защищая нас с вами», — говорится в некрологе Надеина на странице вуза. Отмечается, что курсант активно участвовал в жизни учебного заведения — был волонтером и пел в хоре.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб отец десятерых детей. Россиянину было 60 лет. В некрологе отметили, что Анатолий Ринчинов «никогда не стоял в стороне» и отправился в зону боевых действий «по зову сердца».

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      Марк Леонов
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