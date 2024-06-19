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19:41, 19 июня 2024Ценности

74-летняя Вера Вонг станцевала у бассейна в мини-юбке и восхитила фанатов

Кадр: @verawang

Американский дизайнер свадебных платьев китайского происхождения Вера Вонг станцевала у бассейна в необычном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

74-летняя модельер поделилась видео, в котором она фигурирует в белой майке и синей джинсовой мини-юбке. При этом она надела вязаную шапку с завязками, остроносые туфли на шпильке и черные солнцезащитные очки.

Многие фанаты восхитились стройностью знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «Завидую твоей худобе», «Такая красивая», «Потрясающе двигаешься», «В принципе, когда построила империю, можно и станцевать у бассейна на каблуках», «Выглядишь как девочка», — высказывались они.

В октябре прошлого года Вонг раскрыла секреты моложавой внешности. Она призналась, что регулярно ест фастфуд, любит пончики и часто употребляет коктейли с водкой.

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      Мария Винар
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