Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:12, 19 июня 2024Из жизни

Археологи нашли бутылки с вишней Джорджа Вашингтона

В США нашли бутылки с ягодами, выращенными Джорджем Вашингтоном

Фото: Alex Brandon / AP

В США нашли бутылки с вишней, которую вырастил Джордж Вашингтон. Об этом сообщает Click 2 Houston.

Археологи вели работы в имении Маун-Вернон, которое принадлежало первому американскому президенту Джорджу Вашингтону, в рамках масштабного проекта реставрации, когда нашли под кирпичным полом ямы-погреба. Ранее о них ничего не было известно. В погребах хранились стеклянные бутылки — 29 из них оказались целыми, еще шесть разбились. Внутри исследователи нашли вишневые косточки и следы ягод, в том числе было обнаружено несколько засохших плодов.

Главный археолог проекта Джейсон Боро сообщил, что бутылкам не меньше 250 лет, поскольку кирпичные полы уложили в имении в 1775 году. В то время имением и плантацией при нем владели Джордж и Марта Вашингтон, которые были известны любовью к вишне и вишневым коктейлям: так, например, они добавляли ягоды в бренди и даже изобрели собственный коктейль под названием «вишневый отскок». По легенде, Вашингтон даже брал его с собой в путешествия.

Материалы по теме:
Кто нашел, берет себе Золото, моллюски, скрипка Страдивари и прочие клады, найденные на стройплощадке
Кто нашел, берет себеЗолото, моллюски, скрипка Страдивари и прочие клады, найденные на стройплощадке
28 апреля 2016
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой» Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой»Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
9 января 2021

Кроме вишни, в бутылках нашли остатки крыжовника и смотродины. Сейчас ученые проводят ДНК-анализ, чтобы точно определить все виды ягод и понять, как их консервировали и какие специи клали внутрь. При этом консервацией, вероятнее всего, занимались рабы Вашингтонов, которые прислуживали им и работали на прилегающей плантации.

Ранее сообщалось, что экспедиция «Наследие ладожских глубин» обнаружила судно с изображением Левиафана на дне Ладожского озера. Предполагается, что оно могло принадлежать пиратам.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Лаврова, Белоусова и других российских министров вывели из зала заседаний в Северной Корее. Что они сделали не так?

      Россиянин угостил знакомых антифризом вместо спирта и попал под статью

      Стилист Рогов раскрыл ставшее трендовым неожиданное сочетание в одежде

      Глава МИД Армении не поучаствует во встрече ОДКБ

      Путин высказался о сотрудничестве России с Вьетнамом

      Министр транспорта России оценил дороги в Северной Корее

      Российским студентам предложили рекордное количество бюджетных мест в вузах

      Динамику торговли России и Вьетнама оценили

      Площадь полыхающего больше суток пожара на российской нефтебазе выросла

      Археологи нашли бутылки с вишней Джорджа Вашингтона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше