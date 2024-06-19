Четырех фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» оставили под стражей

В Москве суд оставил под стражей 4 фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда оставила под стражей четырех фигурантов уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Диловар, Аминчон и Исроил Исломовы, а также Алишер Касимов (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пытались оспорить постановление Басманного районного суда Москвы о продлении ареста, однако их жалобу оставили без удовлетворения.

Ранее им продлили арест до 22 августа. До этой же даты продлен арест предполагаемым исполнителям теракта Далерджону Мирзоеву, Шамсидину Фаридуни, Мухаммадсобиру Файзову и Саидакрами Рачабализоде (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Адвокаты фигурантов не стали подавать апелляцию.