Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:01, 19 июня 2024Интернет и СМИ

Девушка застала мужа за неожиданным занятием и узнала неприятную правду о себе

Фото: rivage / Unsplash

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как застала мужа за неожиданным занятием и узнала неприятную правду о себе. Она рассказала, что ее супруг употреблял запрещенные вещества из-за нелюбви к приготовленным ею блюдам.

Автор поста написала, что замужем пять лет. По словам героини истории, она любит проводить время на кухне и всегда готовит для супруга. Недавно, как отметила девушка, она пришла домой с работы раньше из-за плохого самочувствия и заметила странный запах в доме. «Я думала, что горит свеча, но когда зашла, поняла, что это не свеча — это была трава. Я вошла и увидела, как на заднем дворе мой муж курил», — рассказала она.

Материалы по теме:
Как распознать токсичные отношения? Что такое токсичные отношения и как из них выйти. Отвечает психолог
Как распознать токсичные отношения?Что такое токсичные отношения и как из них выйти. Отвечает психолог
6 августа 2022
Эмоциональные качели в отношениях: что это такое и как от них избавиться?
Эмоциональные качели в отношениях:что это такое и как от них избавиться?
22 марта 2023

Девушка призналась, что удивилась увиденному, так как не знала, что ее супруг употребляет запрещенные вещества. «После нескольких минут неловкого молчания он заявил, что курил, потому что без этого он не может есть еду, которую я готовлю. Он ненавидел мою стряпню, но не хотел обидеть меня, и каждый вечер перед ужином курил, чтобы съесть все, что я готовлю», — передала она слова мужа.

Рассказчица отметила, что пообещала мужу поработать над кулинарным навыками и попросила у него прощения за то, что не заметила тот факт, что ему не нравится еда, приготовленная ею.

В комментариях под постом многие посчитали, что мужчина солгал и решил таким образом оправдать свое пристрастие к запрещенным веществам. Другие предположили, что у рассказчицы проблемы с обонянием, поэтому она не чувствовала запах от курящего мужа и от своих неудачных блюд.

Ранее пользователь Reddit рассказал, как из-за ссоры с женой он узнал о себе неожиданную правду. Он признался, что из-за услышанного решил расстаться с супругой.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин прибыл в Пхеньян. Как на Западе отреагировали на визит российского лидера в Северную Корею?

      Россияне занялись сексом на борту самолета на глазах у пассажиров

      США захотели сокрушить Китай роем дронов-камикадзе с искусственным интеллектом

      Армения и Турция договорились наладить отношения

      Модель с двумя вагинами рассказала о повседневных проблемах

      В Британии высказались о сроках завершения спецоперации на Украине

      Обвиняемым в убийстве Моторолы запросили максимальные сроки

      Готовящаяся к председательству в Совете ЕС страна не сочла приоритетом поддержку Украины

      Сестра унесенной в штормовое море россиянки рассказала о произошедшем

      В США предположили цель визита Путина в Северную Корею

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше