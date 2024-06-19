Девушка застала мужа за неожиданным занятием и узнала неприятную правду о себе

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как застала мужа за неожиданным занятием и узнала неприятную правду о себе. Она рассказала, что ее супруг употреблял запрещенные вещества из-за нелюбви к приготовленным ею блюдам.

Автор поста написала, что замужем пять лет. По словам героини истории, она любит проводить время на кухне и всегда готовит для супруга. Недавно, как отметила девушка, она пришла домой с работы раньше из-за плохого самочувствия и заметила странный запах в доме. «Я думала, что горит свеча, но когда зашла, поняла, что это не свеча — это была трава. Я вошла и увидела, как на заднем дворе мой муж курил», — рассказала она.

Девушка призналась, что удивилась увиденному, так как не знала, что ее супруг употребляет запрещенные вещества. «После нескольких минут неловкого молчания он заявил, что курил, потому что без этого он не может есть еду, которую я готовлю. Он ненавидел мою стряпню, но не хотел обидеть меня, и каждый вечер перед ужином курил, чтобы съесть все, что я готовлю», — передала она слова мужа.

Рассказчица отметила, что пообещала мужу поработать над кулинарным навыками и попросила у него прощения за то, что не заметила тот факт, что ему не нравится еда, приготовленная ею.

В комментариях под постом многие посчитали, что мужчина солгал и решил таким образом оправдать свое пристрастие к запрещенным веществам. Другие предположили, что у рассказчицы проблемы с обонянием, поэтому она не чувствовала запах от курящего мужа и от своих неудачных блюд.

Ранее пользователь Reddit рассказал, как из-за ссоры с женой он узнал о себе неожиданную правду. Он признался, что из-за услышанного решил расстаться с супругой.