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14:04, 19 июня 2024Из жизни

Дочь знаменитой актрисы обворовала бар на 43 тысячи рублей

В США 18-летняя дочь актрисы Энджи Хэрмон обворовала бар на 500 долларов
Avery Sehorn

Avery Sehorn. Фото: Mecklenburg County Sheriff

В США под суд попала дочь знаменитой актрисы Энджи Хэрмон. Об этом сообщает New York Post.

18-летнюю Эйвери Сехорн, дочь Хэрмон и игрока в американский футбол Джейсона Сехорна, задержали в ночном клубе World Night Club в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, 6 июня. Девушку и двух юношей 17 лет обнаружил за барной стойкой уборщик клуба.

Выяснилось, что подростки проникли в клуб через черный ход, забрались в бар и обворовали его. Сотрудник застал их за распитием спиртных напитков. Владелец клуба заявил, что было похищено шесть бутылок алкоголя на общую сумму 500 долларов (около 43 тысяч рублей).

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Сехорн с приятелями сбежали от уборщика, но позже их задержала полиция. Девушку отпустили из тюрьмы без залога с условием, что она явится на судебное заседание. Ее обвиняют в краже со взломом.

Энджи Хэрмон прославилась ролями в сериалах «Спасатели Малибу», «Закон и порядок» и «Риццоли и Айлс»

В августе 2023 года сообщалось, что три злобные выдры укусили известную актрису за ягодицу. От агрессивных животных пострадала Кристал Финн, известная по сериалу HBO «Наследники».

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      Никита Савин
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