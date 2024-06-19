Джастина Тимберлейка отпустили из-под ареста

Певца Джастина Тимберлейка отпустили после ареста за пьяное вождение

Американского певца Джастина Тимберлейка, которого арестовали за пьяную езду в городе Хэмптон, штат Нью-Йорк, отпустили из-под стражи. Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова адвоката артиста.

Согласно судебным документам, в момент, когда Тимберлейка остановили, у него были «покрасневшие и стеклянные глаза», от исполнителя исходил «сильный запах алкоголя». Он заявил сотрудникам полиции, что выпил один бокал мартини. Артист также отказался проходить тест на наличие алкоголя в крови.

Ранее Тимберлейка арестовали за пьяную езду. Об аресте музыканта проинформировали правоохранительные органы. Отмечалось, что звезда предстанет перед судом за вождение в нетрезвом виде.