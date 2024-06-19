Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Хорватия
Сегодня
16:00 (Мск)
Албания
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа B. 2-й тур
Германия
Сегодня
19:00 (Мск)
Венгрия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа A. 2-й тур
Шотландия
Сегодня
22:00 (Мск)
Швейцария
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа A. 2-й тур
Словения
Завтра
16:00 (Мск)
Сербия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа C. 2-й тур
Дания
Завтра
19:00 (Мск)
Англия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа C. 2-й тур
Испания
Завтра
22:00 (Мск)
Италия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа B. 2-й тур
09:30, 19 июня 2024Спорт

«Эдмонтон» до минимума сократил отставание от «Флориды» в финале Кубка Стэнли

Дубль Макдэвида помог «Эдмонтону» победить «Флориду» в пятом матче финала НХЛ

Фото: Jim Rassol / USA Today Sports / Reuters

«Эдмонтон Ойлерс» до минимума сократил отставание от «Флориды Пантерс» в финальной серии Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Пятый матч, который прошел на льду «Флориды», завершился победой гостей со счетом 5:3. Первой звездой встречи стал форвард «Эдмонтона» Конор Макдэвид, у него две заброшенные шайбы и две результативные передачи.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 19 из 24 бросков. Нападающий Владимир Тарасенко и защитник Дмитрий Куликов, которые также играют в составе «Пантерс», результативными действиями не отметились.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Флориды». Шестой матч пройдет на льду «Эдмонтона» 22 июня и начнется в 03:00 по московскому времени.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Костин
      Обсудить
      Последние новости

      Более 500 паломников погибли в священной Мекке. В регионе установилась экстремальная жара

      Захарова назвала истеричной реакцию Запада на визит Путина в КНДР

      Назван способ избежать вызывающего ботулизм токсина

      Звезда КВН раскрыл свой заработок

      Россиянам представят новый уникальный контент

      После атаки ВСУ на российские нефтехранилища возбуждено дело о теракте

      Массовая драка с участниками СВО произошла в Перми. Дебоширов усмиряли бойцы ОМОН

      В Молдавии рассказали о нехватке людей для переговоров с ЕС об интеграции

      Москвичам назвали время перерыва в дождях

      Россияне убрали с пляжа в Казани сотни килограммов мусора

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше