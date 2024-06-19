«Эдмонтон» до минимума сократил отставание от «Флориды» в финале Кубка Стэнли

Дубль Макдэвида помог «Эдмонтону» победить «Флориду» в пятом матче финала НХЛ

«Эдмонтон Ойлерс» до минимума сократил отставание от «Флориды Пантерс» в финальной серии Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Пятый матч, который прошел на льду «Флориды», завершился победой гостей со счетом 5:3. Первой звездой встречи стал форвард «Эдмонтона» Конор Макдэвид, у него две заброшенные шайбы и две результативные передачи.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 19 из 24 бросков. Нападающий Владимир Тарасенко и защитник Дмитрий Куликов, которые также играют в составе «Пантерс», результативными действиями не отметились.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Флориды». Шестой матч пройдет на льду «Эдмонтона» 22 июня и начнется в 03:00 по московскому времени.

