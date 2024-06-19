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18:30, 19 июня 2024Россия

Еще один украинский беспилотник сбит над российским регионом

Украинский дрон сбит над Белгородской областью

Фото: Ministry of Defence of the Russia / Globallookpress.com

Очередной беспилотник Вооруженных сил Украины сбит над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Дрон был сбит силами противовоздушной обороны около 17:30 мск.

Ранее 19 июня в воздушное пространство Белгородской области вторглась группа украинских беспилотников. В небе над регионом было сбито четыре летательных аппарата.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Так, местные власти только за утро 19 июня трижды объявляли воздушную тревогу. Помимо атак беспилотников, украинские войска постоянно обстреливают Белгородскую область — в ходе одного из таких ударов пострадали три мирных жителя.

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      Алан Босиков
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