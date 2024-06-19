Еще один украинский беспилотник сбит над российским регионом

Украинский дрон сбит над Белгородской областью

Очередной беспилотник Вооруженных сил Украины сбит над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Дрон был сбит силами противовоздушной обороны около 17:30 мск.

Ранее 19 июня в воздушное пространство Белгородской области вторглась группа украинских беспилотников. В небе над регионом было сбито четыре летательных аппарата.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Так, местные власти только за утро 19 июня трижды объявляли воздушную тревогу. Помимо атак беспилотников, украинские войска постоянно обстреливают Белгородскую область — в ходе одного из таких ударов пострадали три мирных жителя.