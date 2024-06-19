В российском регионе третий раз за день объявили ракетную опасность

В Белгородской области третий раз за день объявили ракетную опасность

В Белгородской области третий раз за день объявили ракетную опасность. Об угрозе жителей региона предупредил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

Ранее 19 июня Гладков дважды объявлял тревогу на территории области.

Отбой тревоге был дан через 12 минут после объявления.

Помимо этого, губернатор проинформировал об уничтожении нескольких воздушных целей на подлете к Белгородской области. О каких именно целях может идти речь, глава региона не уточнил.

Белгородская область чаще других российских регионов подвергается атаках со стороны Украины. Так, 18 июня в районе села Березовка Борисовского района украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль. Ранения получили два человека, их госпитализировали.