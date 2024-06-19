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11:02, 19 июня 2024Россия

В столице российского региона объявили ракетную опасность

Белгородский глава Гладков сообщил о ракетной опасности в столице региона
СюжетВзрывы в Белгородской области

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Это второй за сутки случай объявления ракетной опасности в регионе, предыдущий объявляли около восьми утра по московскому времени.

Губернатор призвал жителей столицы российского региона не покидать укрытий до отбоя ракетной опасности. При объявлении сигнала опасности с воздуха власти призывают укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области жилой дом полностью сгорел после взрыва, возникшего в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины.

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      Марк Леонов
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