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07:19, 19 июня 2024Россия

В России жилой дом взорвался и сгорел после атаки ВСУ

Гладков: в Вергилевке жилой дом полностью сгорел после взрыва из-за атаки ВСУ

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В селе Вергилевка Белгородского района Белгородской области жилой дом полностью сгорел после взрыва, возникшего в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Никто, по предварительным данным, не пострадал. Помимо Вергилевки, под удар в Белгородской области попало село Мокрая Орловка в Грайворонском городском округе. Там беспилотник влетел в окно частного жилого дома и взорвался, в результате чего в здании оказались выбиты окна и повреждены стены.

«В Новостроевке-Первой дрон сдетонировал в воздухе между двумя частными домовладениями — в результате взрыва пробиты крыши, выбиты окна и посечены фасады домов», — написал губернатор, добавив, что также беспилотники атаковали Грайворон и Головчино, где также зафиксировали повреждения.

Днем ранее, 18 июня, ВСУ атаковали с помощью дронов села Новостроевка-Первая и Безымено. Никто не пострадал, сообщалось о незначительных повреждениях.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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