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14:14, 19 июня 2024Наука и техника

Раскрыто влияние лесных пожаров на погоду

Atmospheric Chemistry and Physics: лесные пожары делают погоду жарче
СюжетПожары в Калифорнии

Фото: Karsten Winegeart / Unsplash

Ученые Калифорнийского университета в Риверсайде раскрыли, что сажа от крупных лесных пожаров в Калифорнии задерживает солнечный свет, делая дни теплее и суше, чем они должны быть. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Atmospheric Chemistry and Physics.

Исследователи проанализировали дни с самым высоким уровнем пожаров и выбросы от каждого пожароопасного сезона за последние 20 лет. Среди этих «пожарных» дней были также изучены случаи, когда температура была ниже, а влажность выше. Считается, что эти условия нивелируют погодные эффекты от пожаров.

Оказалось, что крупные пожары действительно оказали свое влияние на погоду. В пиковые дни с большим числом возгораний было жарче и суше, чем обычно. В свою очередь, жара и засушливость могут создать условия, благоприятные для возникновения новых пожаров.

Самые интенсивные пожары произошли в Северной Калифорнии, где растительность более густая, чем в других частях штата. В среднем во время пожаров температура была примерно на один градус Цельсия выше. Это объясняется тем, что, во-первых, сажа удерживает тепло, а во-вторых, дополнительное тепло снижает влажность в атмосфере, что затрудняет образование облаков.

Существуют отражающие и поглощающие аэрозоли. Сульфатные аэрозоли, являющиеся побочными продуктами сжигания ископаемого топлива, оказывают охлаждающий эффект. Эти частицы отражают солнечную энергию обратно в космос, не допуская ее попадания в атмосферу. Очищение воздуха от этих аэрозолей делает изменение климата более серьезным и приводит к увеличению лесных пожаров, особенно в лесах северного полушария.

Поглощающие аэрозоли оказывают противоположный эффект. Они задерживают свет и тепло в атмосфере, что приводит к повышению температуры. Черный углерод, наиболее распространенный аэрозольный выброс от лесных пожаров, представляет собой абсорбирующий аэрозоль. Он не только напрямую повышает температуру, но и косвенно препятствует образованию облаков и выпадению осадков.

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      Александр Еникеев
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