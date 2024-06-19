Глава волонтерской организации заявил о притеснении русских в ФРГ

Основатель проекта «Путь домой» Бублик: с начала СВО русских в ФРГ притесняют

После начала спецоперации на Украине русских в ФРГ начали притеснять. Об этом в интервью Пятому каналу сообщил основатель и глава волонтерской организации «Путь домой» Анатолий Бублик.

По его словам, проект «Путь домой» сосредоточен на помощи россиянам в Европе. За время своего существования организация многократно сталкивалась со случаями дискриминации по национальному и языковому признаку.

«Закрывают счета в банке, если ты гражданин РФ и живешь в Европе по виду на жительство. Причем это не только в Прибалтике, а именно в Германии. Случаи вопиющие, которые мы выносили даже на публичное обозрение», — заявил Бублик.

Он подчеркнул, что в последнее время в Германии у русскоязычных семей отнимают детей, если раскрывается их намерение переехать в Россию. В этом случае волонтеры советуют до последнего дня не сообщать в образовательные учреждения о грядущей поездке. Помимо этого, нередко у русских в ФРГ отбирают машины с местными госномерами.

В качестве еще одного примера дискриминации Бублик назвал досмотр российских граждан в аэропортах. Если человек направляется из Германии в Турцию или другую страну, его проверяют на наличие суммы денег, достаточной для переезда в Россию. Если деньги обнаруживают, их изымают.

В заключение глава волонтерской организации заметил, что «Путь домой» работает с января 2023 года. За это время проект помог более чем 156 тысячам русскоязычных семей.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер сообщила, что правительство страны создало отдел по борьбе с дезинформацией из-за рубежа.