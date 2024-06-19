В России ответили на готовность Эстонии обсудить отправку военных на Украину

Депутат Чепа заявил об отсутствии в Эстонии военных для отправки на Украину

У Эстонии нет подготовленной армии, которую можно было бы отправить на Украину, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он добавил, что заявление посла республики Аннели Кольк о готовности обсудить отправку военных носило, скорее, политический характер.

«Чтобы отправить армию, нужно ее набрать, подготовить. У Эстонии подготовленной армии нет. А, даже если появится, если ее отправят на Украину, это будет самое настоящее пушечное мясо. Думаю, что такие заявления делаются просто в рамках сегодняшней риторики политиков прибалтийских стран, Польши», — считает Чепа.

Он также подчеркнул, что, ввиду отсутствия боеспособной армии в стране, слова посла Эстонии звучат дико.

Ранее Кольк сказала, что отправка военных на Украину не является красной линией для Эстонии. «Мы надеемся на общую позицию НАТО или Европейского союза, и наши лидеры, я имею в виду, особенно министерство обороны, они это обсуждают, и недавно они сказали, что для нас нет ничего невозможного», — заявила она.