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14:09, 19 июня 2024Россия

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

Минобороны: четыре украинских беспилотника сбиты над Белгородской областью

Фото: РИА Новости

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram.

Летательные аппараты были уничтожены над Белгородской областью около 13:30 мск.

По данным военного ведомства, целью беспилотников было совершить атаку по объектам на российской территории. Направлявшиеся к целям беспилотники были перехвачены дежурными средствами противовоздушной обороны, отметили там.

Белгородская область чаще других российских регионов подвергается атакам со стороны Украины. 19 июня местные власти трижды объявляли ракетную опасность. Помимо этого, глава региона Вячеслав Гладков сообщил о нескольких воздушных целях, уничтоженных на подлете к области.

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      Алан Босиков
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