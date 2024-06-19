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20:16, 19 июня 2024Ценности

Инстасамка снялась в купальнике

Инстасамка снялась у моря в слитном купальнике в полоску

Фото: @instasamka

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость разместила серию фото, на которых предстала у моря в слитном купальнике в полоску и на тонких бретелях. При этом она продемонстрировала подтянутую фигуру. Звезда собрала волосы наверх, а в качестве аксессуаров выбрала солнцезащитные очки. «Этот вайб», — подписала она пост.

Ранее Инстасамка появилась на сцене в мини-платье и шапке-ушанке. Исполнительница вышла на сцену в бело-бежевом наряде, который включал в себя облегающее изделие с корсетом поверх, колготки и остроносые ботфорты на каблуках.

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      Екатерина Ештокина
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