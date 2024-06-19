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18:17, 19 июня 2024Экономика

Известная российская актриса рассказала о своем необычном хобби

Елена Ксенофонтова рассказала, что в свободное время создает предметы декора

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известная российская актриса Елена Ксенофонтова рассказала, что в свободное время ей нравится создавать различные предметы декора. Своим необычным хобби она поделилась в интервью изданию «Телепрограмма».

Артистка на протяжении нескольких лет «специализируется» на дизайнерском украшении новогодних елок, рождественских венков, а также гирлянд. Помимо этого, она прошивает объемные холсты и изготавливает «живые» картины, люстры и арт-композиции. «В прошлом году часть выставляла в кукольной галерее. Правда, сейчас все, что было сделано, раздарила, поэтому буду создавать новые. Есть идея делать дизайнерские игрушки, продумываю эскизы. Хочу еще освоить точечную роспись и выполнять в своем стиле», — поделилась планами Ксенофонтова.

Актриса сообщила, что в данный момент она изготавливает предметы декора у себя дома, однако добавила, что в будущем собирается открыть собственную мастерскую и расширить команду, пригласив в нее дизайнеров. «Знаете, это недешево. Все стоит приличных денег: начать с того же склада для хранения елок», — призналась она.

Ксенофонтова отметила, что в своей деятельности она не ориентируется на тренды — большая часть идей рождаются у нее в голове. «Меня вдохновляет изучение дизайнерских находок (в разных сферах — от архитектуры и интерьера до одежды) с точки зрения истории, эволюции — эти идеи трансформируются в голове в нечто свое», — заключила она.

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