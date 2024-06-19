Лифт с пассажиром рухнул в жилом доме в центре Москвы

Лифт с пассажиром упал в центре Москвы, пострадавшему оказана помощь

В центре Москвы рухнул лифт с пассажиром. Подробности происшествия раскрыл журналистам «Вечерней Москвы» источник в экстренных службах.

По словам собеседника издания, ЧП произошло на Земляном Валу.

Прибывшие на место спасатели оказали пострадавшему первую помощь. Подробности о его состоянии не приводятся.

Ранее в Москве сорвался лифт с 17-летней девочкой и собакой. Они не пострадали благодаря сработавшей ловушке. Жильцы дома, в котором произошел инцидент, на протяжении года жаловались на неисправность подъемников, некоторые из них даже отказались пользоваться лифтами.