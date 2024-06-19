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11:42, 19 июня 2024Мир

МИД Китая прокомментировал визит Путина в КНДР

МИД Китая назвал нормальным стремление России и КНДР развивать отношения

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Reuters

Стремление России и КНДР сотрудничать и развивать отношения является нормальным. Так визит российского президента Владимира Путина в Северную Корею прокомментировал официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, сообщает ТАСС.

«КНДР и Россия, будучи дружными соседями, испытывают нормальную потребность в обменах, сотрудничестве и развитии отношений. Обмен мнениями на высоком уровне относится к двусторонним договоренностям между двумя суверенными государствами», — сказал дипломат.

Ранее представитель китайского внешнеполитического ведомства заявил, что у международного сообщества есть справедливое мнение о роли НАТО в конфликте на Украине, и альянсу стоит переосмыслить свои действия. Он подчеркнул, что Китай постоянно содействует урегулированию ситуации, а также предлагает мирные инициативы и не является инициатором и стороной украинского конфликта.

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      Семен Александров
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