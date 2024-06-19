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07:44, 19 июня 2024Россия

Минобороны заявило об ударе штурмовиков Су-25 по живой силе ВСУ

МО: экипажи штурмовиков Су-25 ударили по опорному пункту и живой силе ВСУ
СюжетМинобороны

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Экипажи штурмовиков Су-25 ударили по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Там уточнили, что удары наносились в зоне ответственности группировки войск «Центр». После поражения живой силы и опорного пункта ВСУ экипажи штурмовиков выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Военнослужащим удалось в том числе поразить специальную технику.

«Передовой авиационный наводчик доложил, что поразили на оценку отлично. Выполнили противоракетный маневр, вернулись на аэродром посадки без потерь», — рассказал один из летчиков Александр.

Ранее в зоне проведения специальной военной операции экипажи российских истребителей Су-34 ударили по опорному пункту и живой силе ВСУ с помощью авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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