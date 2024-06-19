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11:44, 19 июня 2024Россия

Минздрав ответил на предложение установить верхний возрастной порог для водителей в России

Минздрав: предложение установить возрастной порог для водителей не проработано

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Предложение установить для водителей транспортных средств в России верхний возрастной порог не проработано. Об этом, реагируя на инициативу, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

«Предложение не выглядит проработанным — человек может управлять автомобилем, если состояние его здоровья позволяет делать это безопасно для него самого и других участников движения, оценку этого состояния проводит специальная медицинская комиссия, все требования четко регламентированы», — сказал он.

Кузнецов указал на тот факт, что возраст не относится к тем критериям, которые влияют на способность человека безопасно управлять автомобильным транспортом.

С такой инициативой, как стало известно в среду, 19 июня, движение «Ветераны России» обратилось в МВД России. Движение выступило за то, чтобы запретить водить людям старше 70 лет. Свою позицию участники движения аргументировали тем, что у людей в возрасте часто ухудшаются слух или зрение, а также замедляется реакция. Это, по их мнению, может создавать опасность на дороге — на таком фоне возрастным водителям нужно проходить внеочередные и более строгие осмотры врачей.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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