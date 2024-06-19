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09:18, 19 июня 2024Россия

В России захотели установить верхний возрастной порог управления автомобилем

Shot: в России предложили запретить людям старше 70 лет водить автомобиль

Фото: And-One / Shutterstock / Fotodom

Движение «Ветераны России» обратилось в МВД России с просьбой запретить людям старше определенного возрастного порога управлять транспортными средствами. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Общественное движение предложило ведомству совместно разработать проект, который предусматривает возрастные ограничения для водителей. «Ветераны России» выступают за то, чтобы запретить водить людям старше 70 лет.

Свою позицию участники движения аргументировали тем, что у людей в возрасте часто ухудшаются слух или зрение, а также замедляется реакция. Это, по их мнению, может создавать опасность на дороге — на таком фоне возрастным водителям нужно проходить внеочередные и более строгие осмотры врачей.

«В случае успешного прохождения медицинской комиссии, водителям старше определенного возраста права будут выдаваться не на десять лет, как обычно, а на более короткий срок — например, на пять лет и менее», — говорится в предложении движения.

Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что снижать возраст, с которого гражданам дается право на управление транспортным средством, не планируется. В России с 16 лет можно получить право на управление легкими мотоциклами (категория А1) и мопедами (М). С 18 лет после сдачи экзаменов граждане могут управлять мотоциклами (А), легковыми автомобилями (В), трициклами и квадрициклами (В1) и грузовыми автомобилями (С, С1). Трамваями, троллейбусами и автобусами можно управлять только с 21 года, за исключением ряда случаев.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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