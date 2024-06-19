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20:14, 19 июня 2024Силовые структуры

Мужчина надругался над россиянкой на улице

Глава СК запросил доклад после новостей о сексуальном насилии над петербурженкой

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге неизвестный надругался над девушкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, в социальных сетях появилась информация, что потерпевшая обратилась к авторам Telegram-канала и попросила осветить трагедию, которая произошла с ней в январе. Неизвестный мужчина прямо на улице избил девушку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Россиянка обратилась в полицию, но никого так и не привлекли к ответственности за это преступление.

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по данному сообщению и установленных обстоятельствах.

Ранее стало известно, что в Москве суд приговорил гражданина Таджикистана к 19 годам колонии строгого режима за изнасилование 14-летней девочки.

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      Екатерина Кашурникова
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