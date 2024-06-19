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10:39, 19 июня 2024Из жизни

Мужчина расправился с начальником из-за 1300 рублей

В Индии мужчина убил начальника из-за неуплаты 1300 рублей

Фото: d_odin / Shutterstock / Fotodom

В городе Нави-Мумбаи, Индия, мужчина расправился с работодателем из-за неуплаты 1250 рупий (1300 рублей). Об этом сообщает The Print.

По информации представителя городской полиции, все началось с того, что мужчина потребовал выплатить ему зарплату. Ему ответили, что это возможно только через шесть дней. Тогда рассерженный мужчина набросился на начальника и его друга с ножом.

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Известно, что расследование по этому делу еще идет. Пока полиция не арестовала ни одного из фигурантов.

Ранее сообщалось, что в США мужчина разозлился на начальника, который отпустил его со смены пораньше, и расправился с ним. Преступника арестовали.

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      Юлия Юткина
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