Мужчина расправился с отпустившим его пораньше с работы начальником

В США сотрудник закусочной убил отпустившего его пораньше начальника

В США арестовали мужчину из штата Техас, который расправился с начальником, отпустившим его с работы домой пораньше. Об этом сообщает Fox News.

22-летнего Марка Леона арестовали через 10 минут после стрельбы в закусочной Wingstop в городе Ирвинг вечером во вторник, 4 июня. На месте полицейские обнаружили тяжелораненых Кристофера Говеа и другого сотрудника. Первому врачи помочь не смогли. Второй пострадавший был доставлен в больницу с ранениями ноги и головы.

Выяснилось, что конфликт произошел после того, как Говеа отправил Леона со смены домой пораньше. Последнего это разозлило, он выхватил пистолет и открыл огонь. После происшествия Леон попытался сбежать, но вскоре был схвачен. Орудие преступления находилось при нем.

Родные Говеа рассказали, что помимо Wingstop, он подрабатывал в продуктовом магазине, чтобы прокормить тяжелобольного отца и мать, которая ухаживала за ним и постоянно была дома. Зять Говеа выразил надежду, что Леон раскается и задумается над тем, что сделал.

В июне 2023 года сообщалось, что сотрудница минимаркета в Сингапуре научила хозяина магазина пользоваться камерами наблюдения и попалась на краже благодаря этой системе безопасности. Он обнаружил, что женщина вносила в кассу на все деньги.