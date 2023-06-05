Продавщица научила начальника использовать видеонаблюдение и попалась на краже

Сотрудница магазина в Сингапуре научила владельца пользоваться видеонаблюдением и попалась

Сотрудница минимаркета в Сингапуре помогла хозяину магазина научиться пользоваться камерами наблюдения и попалась на краже благодаря этой системе безопасности. Об этом сообщает The Straits Times.

43-летний владелец двух торговых точек по имени Дэниел Тан установил в своих магазинах камеры видеонаблюдения для противодействия ворам. Сделать это начальнику помогла сотрудница, которая научила его использовать камеры наблюдения для выявления краж.

Вскоре Тан увидел на записи, что та же самая продавщица забирала деньги у клиентов, но не клала их в кассу. Просматривая записи с целью сбора улик против нее, сингапурец заметил, что и другая продавщица, которая работала в магазине с 2017 года, воровала.

46-летняя женщина брала деньги у клиентов, но не вносила данные о продаже в систему. Зная о наличии камеры видеонаблюдения, она якобы перепечатывала чеки от других покупок и отдавала их клиентам. Владелец магазина подал заявление в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов по подозрению в воровстве задержали 52-летнюю женщину, которая работала в магазине месяц, а затем и ее 46-летнюю коллегу.

Тан рассказал, что последняя близко общалась и с ним, и с другими сотрудниками магазина. «Мы вместе отмечали дни рождения и свадьбы. Она была одним из трех или четырех человек, которых мы считали столпами магазина», — посетовал сингапурец. Он отметил, что этой продавщице доверяли, и поэтому не следили за ее работой.

Ранее сообщалось, что житель американского города Палм-Кост, штат Флорида, ворвался на автомобильную заправку, похитил собачий корм и попался из-за того, что оставил на стойке возле кассы кредитную карточку. Полицейские нашли его в стоявшей на заправке машине и задержали.