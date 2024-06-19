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18:12, 19 июня 2024Бывший СССР

На Украине нашли комплектующие к ПВО в подпольных складах

СБУ: найдены комплектующие к ПВО в подпольных складах Киевской области

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Правоохранители нашли комплектующие к зенитным ракетным комплексам в подпольных складах Киевской области. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Уточняется, что обнаружены более 3,5 тысяч комплектующих для средств противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерийских систем, а также двигатели для бронемашин. Указанное вооруженные изъяли из двух подпольных ангаров, которые принадлежали руководителям компании, занимающейся торговлей специализированным оборудованием.

По версии следствия, фигуранты дела планировали продать комплектующие. Отмечается, что было открыто уголовное производство по статье о присвоении и растрате имущества.

Ранее СБУ задержала блогера за слив данных о переброске западного вооружения. Как сообщалось, он публиковал кадры перемещения техники через границу с Польшей. Ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

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