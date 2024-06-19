Депутат Рады Кондратюк: на Украину прибыл спикер Сейма Польши Головня

На Украину прибыл спикер Сейма Польши Шимон Головня. Об этом рассказала народный депутат, заместитель главы Верховной Рады Алена Кондратюк, передает в Telegram издание «РБК-Украина».

«Это важный визит для развития межпарламентского сотрудничества и свидетельства поддержки дружественных украинско-польских отношений», — заявила парламентарий.

Она добавила, что визит польского коллеги начался с возложения цветов к мемориальной стене.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о присоединении к коммюнике саммита по Украине Антигуа и Барбуды. По его словам, это первая страна, которая не была представлена ​​на саммите, но затем присоединилась к итоговому документу.