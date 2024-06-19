Зеленский рассказал о присоединении к коммюнике саммита по Украине Антигуа и Барбуды

Зеленский: Антигуа и Барбуда присоединились к коммюнике саммита по Украине

Антигуа и Барбуда присоединились к коммюнике саммита по Украине первыми среди стран, не принимавших участие в конференции. Об этом в социальной сети X рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Я благодарен Антигуа и Барбуде за присоединение к коммюнике глобального саммита мира. Это первая страна, которая не была представлена ​​на саммите, но затем присоединилась к итоговому документу», — заявил украинский лидер.

По его словам, это решение подтверждает приверженность украинской «формуле мира» всех континентов и всех регионов мира.

Ранее на Украине заявили об отдалении Вашингтона от Киева. По мнению украинского политолога Вадима Карасева, это произошло после подписания соглашения о безопасности США с Украиной.