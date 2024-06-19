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11:15, 19 июня 2024Мир

На Западе заявили о невозможности вовлечь Китай в западные инициативы по Украине

Politico: Китай невозможно вовлечь в западные инициативы по Украине

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Китай невозможно вовлечь в западные мирные инициативы по Украине. Об этом заявили аналитики Викинг Боман, Патрик Андерссон и Хьюго фон Эссен в статье для Politico.

«Хотя некоторые европейские лидеры стремятся вовлечь Китай в усилия по прекращению вторжения России в Украину, к их большому разочарованию, Пекин отказался участвовать в мирной конференции, сославшись на отсутствие участия и признание со стороны России и Украины», — отмечается в статье.

Аналитики отмечают, что хотя в вопросе украинского конфликта есть некоторые разногласия между Пекином и Москвой, обе стороны соглашаются по ключевым вопросам. Например, Китай поддерживает законные опасения России по поводу безопасности из-за расширения НАТО на восток.

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что у международного сообщества есть справедливое мнение о роли НАТО в конфликте на Украине и альянсу стоит переосмыслить свои действия.

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      Семен Александров
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