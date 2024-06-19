Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
01:09, 19 июня 2024Забота о себе

Найдены три способа вернуть страсть в отношения

Фото: Oziel Gómez / Unsplash

Чтобы вернуть страсть в отношения, нужны усилия обоих партнеров, рассказал психолог Джеффри Бернштейн.
В комментарии для Psychology Today эксперт перечислил три способа вернуть любовь в долгом браке.

По его словам, чтобы восстановить связь, очень важен качественный совместный досуг. «Можно заводить глубокие беседы, наслаждаться обществом друг друга, не отвлекаясь на внешние события, занятия общим хобби», — порекомендовал Бернштейн.

Планирование свиданий-сюрпризов или изучение новых хобби могут вновь разжечь азарт в отношениях, делая каждый момент, проведенный вместе, более запоминающимся

Вторым способом он назвал открытое и честное общение. Психолог отметил, что пары, которые общаются открыто, с большей вероятностью смогут эффективно разрешать конфликты и поддерживать более крепкую эмоциональную связь.

Кроме того, для возращения любви и романтики Бернштейн посоветовал заниматься сексом. Пары, которые ведут здоровую сексуальную жизнь, как правило, более удовлетворены отношениями, отметил специалист.

Материалы по теме:
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Ранее психолог Маргарита Алексеева перечислила фразы, помогающие наладить отношения с любимыми. В частности она рекомендовала откровенно говорить о своих чувствах от первого лица.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин прибыл в Пхеньян. Как на Западе отреагировали на визит российского лидера в Северную Корею?

      43-летняя Жизель Бюндхен снялась топлес для рекламы

      Раскрыты методы борьбы с диверсиями на железной дороге

      Медведь вломился в дом к пенсионерке и съел ее. Соседи заявили, что зверь охотился на женщину несколько месяцев

      Найдены три способа вернуть страсть в отношения

      Путин и Ким Чен Ын поделились друг с другом «сокровенными мыслями»

      В МИД России прокомментировали условия вступления Украины в НАТО

      В Москве задержали экс-владельца одной из крупнейших лизинговых компаний

      В Германии решили бороться с иностранными кампаниями по дезинформации

      Ученые увидели пробуждение черной дыры в реальном времени

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше