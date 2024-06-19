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13:53, 19 июня 2024Россия

Назван процент сталкивавшихся с домашним насилием россиян

41 процент опрошенных россиян признались, что сталкивались с домашним насилием

Фото: Joshua Rawson-Harris / Unsplash

В России 41 процент опрошенных граждан признались, что сталкивались с домашним насилием. Результаты опроса по данной теме публикует издание KP.RU.

Около 25 процентов респондентов заявили, что хотя бы раз в жизни они испытывали на себе побои со стороны своих партнеров. Еще девять процентов сообщили, что терпели домашнее насилие от своих родителей. При этом опрошенные россияне заметили, что далеко не во всех семьях страны родительские крики, шлепки и удары ремнем считают актом домашнего насилия.

«Сначала четко определить надо, что попадает под понятие домашнее насилие! Одно дело, если систематически родители избивают детей, другое дело — если батя выпишет отцовского леща за дело или мамка ремня всыпет оболтусу», — высказал свое мнение по данному вопросу один из респондентов.

Около одного процента россиян рассказали, что терпели побои от собственных детей, а еще шесть процентов опрошенных заявили, что сами нередко выступают в роли агрессора в семье, поднимая руку на детей и других родственников.

Примерно 57 процентов опрошенных заявили об отсутствии домашнего насилия в своих семьях. Многие добавили, что все споры между близкими людьми следует решать путем обсуждения, а не силы.

Прежде детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец раскритиковала законопроект о домашнем насилии. По ее словам, он может уничтожить институт брака.

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      Наталья Анисеева
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