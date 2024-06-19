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12:40, 19 июня 2024Забота о себе

Названа оптимальная для здоровья продолжительность принятия душа

Дерматолог Амоафо-Менса: душ нужно принимать не более 10 минут

Фото: Hannah Xu / Unsplash

Продолжительный душ в слишком горячей воде может навредить коже, предупредила дерматолог Эмма Амоафо-Менса. Оптимальную продолжительность принятия душа она назвала в беседе с Metro.

«Длительный обжигающий душ или ванна, а также использование абразивных скрабов или очищающих средств может привести к высыханию кожи. Многие проводят в душе слишком много времени, а оптимальное время пребывания составляет менее десяти минут», — объяснила Амоафо-Менса.

Дерматолог также напомнила о важности увлажнения. «Когда кожа недостаточно увлажнена, она раздражается и может начать чесаться. Чтобы остановить раздражение, нужно устранить сухость с помощью продукта, который восполняет влагу в коже и удерживает ее», — заключила она.

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      Александра Лисица
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