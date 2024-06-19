Названо грозящее ожирением популярное блюдо

Диетолог Мухина: роллы приводят к стремительному набору лишнего веса

Роллы в российских ресторанах приготовлены по американским стандартам и не являются диетическим блюдом, рассказал диетолог Марият Мухина. Грозящее ожирением популярное блюдо она назвала в беседе с NEWS.ru.

Такие роллы она назвала настоящей метаболической бомбой, которая приводит к стремительному набору лишнего веса. В классическом японском варианте, объяснила она, роллы делают из красной рыбы, водорослей и риса, полезных для организма — они являются источником омеги-3, железа, йода и множества других витаминов и минералов. В стандартной порции из шести роллов содержится не более 150-200 калорий, а в порции популярной «Филадельфии» в зависимости от производителя насчитывается от 400 до 600 калорий, объяснила диетолог.

В таких роллах мало рыбы, много риса, который не считается диетическим продуктом, и много жирного и калорийного сыра «Филадельфия», отметила Мухина. «Сочетание очень тяжелое. Во-первых, нашему ЖКТ тяжело переработать такую пищу. Во-вторых, любовь к роллам неизбежно приведет к углеводному сбою в организме, который и является основной причиной набора лишних килограммов», — сказала специалистка.

Диетолог добавила, что практически во всех популярных сетах присутствуют горячие роллы, которые готовят во фритюре, а такая пища содержит не только огромное количество жира и калорий, но и конечные продукты гликирования, ускоряющие процессы старения. Она предупредила о вреде роллов с «шапочкой» из соуса. «В большинстве случаев это майонез или его производные. Соответственно, калорийность таких роллов зашкаливает, и она превышает калораж и пиццы, и торта, и шоколада», — заключила Мухина.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог Елена Соломатина заявила, что регулярное употребление колбасных изделий, сосисок и бекона может быть опасно для здоровья. По словам специалиста, данная группа продуктов может привести к возникновению рака.