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14:24, 19 июня 2024Экономика

Российского пенсионера захотели выселить после 30 лет проживания в квартире

В Новомосковске пенсионера захотели выселить из квартиры, где он прожил 30 лет

Фото: Oleg Kopyov / Shutterstock / Fotodom

В Новомосковске пенсионеру грозит выселение из квартиры, в которой он прожил больше 30 лет. Детали произошедшего приводят «Тульские новости».

Квартира мужчине не принадлежит — он переехал к возлюбленной в 1997 году, однако официально за три десятка лет пара так и не расписалась. Собственную жилплощадь россиянин продал и на вырученные за нее деньги купил две однокомнатные квартиры сыновьям от предыдущего брака.

2019 год выдался для пенсионера тяжелым — он перенес инфаркт, инсульт и сломал шейку бедра. В 2022 году его любимая получила серьезные ожоги тела, после которых не смогла оправиться. Позднее к мужчине наведалась дочь его сожительницы. Она забрала у новомосковсковца банковскую карту, чтобы оплачивать пенсионеру продукты и «коммуналку». Наличных денег у него не осталось. Спустя некоторое время дети подали на бывшего сожителя матери в суд, требуя съехать из квартиры.

На заседании они заявили, что хоть пенсионер и жил с их матерью, членом семьи никогда не считался. Суд встал на их сторону и признал прописку мужчины на данной жилплощади «препятствием для реализации прав истцов как собственников квартиры». Ответчик решил оспорить решение и подал апелляцию.

Ранее в Бийске пенсионерка переписала квартиру на внуков и осталась без жилья. Из квартиры ее захотел выселить бывший зять. В суде мужчина утверждает, что бабушка избивала, не кормила и не пускала внуков в школу. По ее же словам, зять ее душит и травит, только чтобы выжить с жилплощади.

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      Виктория Клабукова
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