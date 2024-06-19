Перечислены способы борьбы с морскими дронами

Военный эксперт Леонков рассказал о борьбе с морскими дронами с помощью лазера

Украинский конфликт стал первым, в рамках которого начали массово использовать морские дроны, это потребовало выработки новых способов борьбы, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, лучше всего работает комплекс мер: применение средств радиолокационной борьбы (РЭБ), перегруз оптических систем, а также уничтожение средствами поражения.

«Если авиационные беспилотники мы еще как-то понимаем, то морские стали первыми в таком конфликте. И единственный способ борьбы с ними — это сочетание разных средств. Во-первых, это комплексы РЭБ. Беспилотники управляются через спутники, и, каким бы ни был приемник, сигнал слабый. Значит, более сильным можно разорвать связку машины с оператором», — объяснил Леонков.

Кроме того, как рассказал военный эксперт, дроны используют оптико-электронную систему наведения, на которую можно воздействовать, перегрузив ее с помощью лазера или света высокой яркости.

«И, наконец, средства поражения. Хорошо зарекомендовали себя стрелковые системы, позволяющие ликвидировать дрон еще на подходе к кораблю, — сказал Леонков. — Ну и важны средства профилактики. Надо понимать, где эти дроны начинают свой маршрут. Это не обязательно должна быть Одесса, может быть и борт какого-нибудь гражданского судна».

Ранее сообщалось, что российская компания «Лаборатория ППШ» создала тепловизионный прицельный комплекс ЛПК-101 «Кречет», который позволяет бороться с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и морскими дронами.