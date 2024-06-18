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15:36, 18 июня 2024Наука и техника

В России создали «Кречет» для борьбы с морскими дронами

«Лаборатория ППШ» создала прицельный комплекс «Кречет» для борьбы с дронами

Кадр: РИА Новости

Российская компания «Лаборатория ППШ» создала тепловизионный прицельный комплекс ЛПК-101 «Кречет», который позволяет бороться с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и морскими дронами. Об этом гендиректор предприятия Денис Осломенко рассказал РИА Новости.

Изначально комплекс создавали для Черноморского флота, который сталкивается с безэкипажными катерами противника, но позже «Кречет» заинтересовал сухопутные войска. Изделие позволяет четко различать контуры дрона в небе и вести прицельную стрельбу даже во время движения.

Комплекс испытывали в море и на суше. Сухопутный вариант установили на пулемет «Корд», которым вооружили бронеавтомобиль «Тигр». «Кречет» также опробовали на турелях кораблей и катеров. В ходе испытаний в море стрельбу вели по дрейфующей мишени в темное время суток.

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«Разница существенная. Гораздо удобнее, особенно, я так думаю, что в движении сто процентов будет намного удобнее. Не нужно будет навскидку вести огонь из пулемета, потому что в любом случае на транспортном средстве, на ходу, будь то катер, хоть автомобиль, нормально вести прицельный огонь не представляется возможным. С дисплеем гораздо удобнее», — сказал военнослужащий, который принимал участие в испытаниях «Кречета».

В апреле «Лаборатория ППШ» показала оснащенный современным прицельным комплексом крупнокалиберный пулемет ДШК. Оружие оснастили тепловизионным прицелом «Легат» и планшетом, который демонстрирует изображение с прицела.

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      Даниил Иринин
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