Октокоптер ВСУ атаковал жилой дом в регионе России

Врио курского губернатора Смирнов: октокоптер ВСУ атаковал дом в Теткино

Октокоптер Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал жилой дом в поселке Теткино Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Возникший пожар в хозяйственных постройках удалось ликвидировать силами спасателей и добровольной пожарной дружины», — написал он.

По информации губернатора, в результате атаки никто не пострадал. На опубликованных им кадрах последствий удара видна горящая изнутри постройка. На месте происшествия работают оперативные службы.

Вечером во вторник, 19 июня, в селе Вергилевка Белгородского района Белгородской области жилой дом полностью сгорел после взрыва, возникшего в результате атаки беспилотника. Пострадавших нет.