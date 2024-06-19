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07:24, 19 июня 2024Мир

Опубликовано видео встречи Путина и Ким Чен Ына в Пхеньяне

Кремль опубликовал видео встречи Путина и Ким Чен Ына в Пхеньяне

Кремль опубликовал кадры встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пхеньяне. Ролик размещен в Telegram-канале «Кремль. Новости».

На видео видно, как северокорейская сторона готовится к появлению гостя в аэропорту Сунан. Также запечатлено, как главы государств жмут руки, обнимаются и о чем-то беседуют. Также на ролик попал момент, когда президенты пытались уступить друг другу место в президентском лимузине Aurus.

Путин прибыл в КНДР с официальным визитом вечером 18 июня. Он пробудет в Северной Корее два дня. В рамках поездки у Путина запланировала встреча на высшем уровне. По ее итогам предполагается подписание совместных двусторонних документов.

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      Марина Совина
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