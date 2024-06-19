На Урале отличницу из Книги рекордов России увезли в больницу с экзамена

На Урале школьницу из Книги рекордов России увезли в больницу с экзамена. Во время выполнения заданий девушка едва не потеряла сознание, сообщает «Е1.ру».

Девятиклассница из Екатеринбурга почувствовала себя плохо в ходе сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ). Из-за этого она не смогла переписать ответы из чистовика в бланк. Девушка является отличницей, она участвовала во многих олимпиадах. Ее имя даже есть в Книге рекордов России — она участвовала в самом массовом исполнении композиции «День Победы».

Мать россиянки считает, что ее дочери не оказали всю необходимую помощь. Кроме того, если оценка девочки будет удовлетворительной, она не сможет пересдать экзамен. «Мы написали заявление в школу с просьбой сохранить записи с камер наблюдения. Также обратились с жалобой в городское управление образования», — рассказала женщина.

Ранее в Волгограде еще одну школьницу увезли в больницу с экзамена. Девятикласснику госпитализировали после того, как она упала в обморок на ОГЭ.

